Tuttavia si tratta di un cliente che ha già posseduto più di 60 Rosse e “conosce benissimo le Ferrari prodotte negli ultimi vent’anni, in particolare i modelli a motore centrale dalla 360 in poi”.

Perciò sin dalla prima riunione è stato perfettamente in grado di dire la sua con una certa autorità su questi modelli e sulle caratteristiche che desiderava per la sua auto. “Ho fornito un’idea di ciò che era o non era importante per me, ma sin dal primissimo incontro ho detto al team: ‘Ragazzi, gli esperti siete voi. Lavorate per il team di design più sofisticato al mondo e per la casa automobilistica più importante in assoluto. So che ognuno di voi ha nel cassetto il bozzetto dell’auto che avrebbe sempre voluto realizzare. Sono quelli gli schizzi che voglio vedere! Voglio la vostra creatività, non la mia’”.







In tutta risposta gli sono stati svelati alcuni schizzi, contrassegnati con lettere dalla “A” alla “K”, che il cliente ha visionato fianco a fianco con il responsabile del design Flavio Manzoni. Non erano ancora arrivati al progetto “H”, che il cliente aveva già trovato ciò che stava cercando. È seguito un processo di sviluppo ed evoluzione verso il risultato finale, svoltosi per lo più durante la pandemia di Covid-19, che ha comportato quindi sessioni di confronto individuali tramite iPad.