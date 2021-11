A differenza di quella che in origine era una gara automobilistica di velocità, i concorrenti ora hanno modo di godersi il panorama, facendo tappa presso siti d’interesse storico e gustando le specialità della cucina locale. Ma anche la guida richiede un impegno notevole.





Il percorso della prima giornata ha visto partire i piloti dalla storica Università degli studi di Palermo. Dopo essersi addentrati nell’entroterra per 150 km per la prima tappa, i concorrenti hanno pranzato presso le Cantine Florio a Marsala, sulla costa occidentale della Sicilia. Quindi hanno ripreso la via del ritorno verso Palermo percorrendo 174 km lungo la strada costiera panoramica attraverso Castellammare del Golfo, famosa per la sua fortezza medievale che ancora oggi domina, imponente, il porto turistico.





La seconda giornata ha regalato ai piloti un autentico assaggio della Targa Florio di un tempo, quando hanno affrontato la sfida delle Madonie. Il percorso si snodava per la maggior parte lungo i famosi 72 km del Piccolo circuito delle Madonie, il tracciato utilizzato per gli ultimi due decenni (1951-77) della corsa. I piloti inoltre si sono sfidati anche sul vecchio e più lungo Medio circuito, di 108 km, utilizzato a partire dal 1919-30 – che vantava l’impressionante numero di 1.400 tornanti per giro. La distanza totale della giornata, lungo strade particolarmente impegnative, è stata di 228 km.