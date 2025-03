Zhou Guanyu nasce il 30 maggio 1999 a Shanghai, in Cina.

Inizia la sua carriera nel karting nel 2008 e nel 2012 si trasferisce in Europa per competere a livello internazionale, iniziando a farsi notare. Grazie agli ottimi risultati ottenuti, nel corso del 2014 entra a far parte della Scuderia Ferrari Driver Academy – dove rimarrà fino al 2018 – e prende parte alla WSK Champions Cup della categoria KF, per poi partecipare al mondiale CIK-FIA nello stesso anno.

Nel 2015 debutta nelle monoposto partecipando alla Formula 4 italiana con il Prema Powerteam, concludendo la stagione al secondo posto con tre vittorie, tutte ottenute a Monza. Questi risultati gli permettono il salto nel campionato europeo di Formula 3, dove gareggerà per tre stagioni, nel 2016 con il team Motopark e dal 2017 di nuovo con Prema. Nel 2018 vince la gara inaugurale della stagione sul circuito di Pau, ottenendo la prima vittoria nella categoria.

Nel 2019 approda in Formula 2 con il team UNI-Virtuosi Racing, conquistando la sua prima vittoria nella categoria nel 2021 sul circuito del Bahrain e concludendo il campionato al terzo posto in classifica, suo miglior risultato. Nello stesso anno viene confermato come terzo pilota del team Alpine per il campionato di Formula 1.

Nel 2022 debutta in Formula 1 con il team Alfa Romeo Racing al volante della C42 motorizzata Ferrari, diventando il primo pilota cinese nella storia della categoria. Al suo esordio nel Gran Premio del Bahrain conquista subito un punto, dimostrando competitività e solidità. Rimane con il team per tre stagioni ottenendo come miglior risultato un ottavo posto nel Gran Premio del Qatar del 2024.

Nel 2025 torna a Maranello come Reserve Driver della Scuderia Ferrari HP, affiancando Antonio Giovinazzi nel ruolo e contribuendo allo sviluppo della SF-25 al simulatore.