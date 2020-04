La Scuderia vinse il suo 50esimo GP nella storia della F1

Con Luca di Montezemolo nel ruolo di Direttore Sportivo, e la coppia di piloti Clay Regazzoni e Niki Lauda al volante della 312 B3-74 progettata da Mauro Forghieri, la Scuderia riscattava la delusione del 1973, centrando 10 pole position e tre vittorie – nel GP di Spagna, con il successo di Lauda, la squadra del Cavallino Rampante conquistava la 50esima vittoria della sua storia in F1. La Scuderia e Regazzoni rimanevano in corsa per entrambi i titoli fino all’ultimo appuntamento di Watkins Glen (USA), ma erano Emerson Fittipaldi – per la seconda volta in carriera – e la sua McLaren-Ford ad aggiudicarsi il Mondiale Piloti e Costruttori.