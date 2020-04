La Formula 1 cambiava regolamenti, con i limiti di cilindrata raddoppiati e portati a 3 litri

E questa era una buona notizia per la Ferrari, che aveva sempre prodotto propulsori a questa alimentazione. La 312 F1 debuttava a Siracusa con la vittoria di Surtees in una gara non valevole per il Mondiale. La stagione non riservava grandi soddisfazioni, Surtees veniva licenziato a metà stagione e Bandini otteneva risultati non da Mondiale.