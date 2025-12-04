Official Partner



S . P E L L E G R I N O

S.Pellegrino è un marchio internazionale di Sanpellegrino S.p.A., con sede a Milano, in Italia.

Distribuita in oltre 150 Paesi attraverso filiali e distributori in tutti e cinque i continenti, questa acqua minerale rappresenta da oltre 125 anni un’eccellenza di qualità in virtù delle sue origini e interpreta perfettamente lo stile italiano nel mondo come sintesi di piacere, salute e benessere. Con un perlage fine e persistente che ne esalta la freschezza e l’equilibrio minerale, S.Pellegrino offre un’esperienza gastronomica di alto livello. Sanpellegrino S.p.A. è la società di riferimento del settore beverage in Italia, con una gamma che comprende acque minerali, aperitivi analcolici e bibite. Il marchio S.Pellegrino è da sempre impegnato nella valorizzazione dell’acqua come bene primario per il Pianeta, lavorando con responsabilità e passione per garantirne un futuro di qualità.