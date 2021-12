Official Supplier



Radiobook

Fondata a Tokyo nel 2014 da Yugo Itagaki, Radiobook è una società operante nel settore della tecnologia mobile che offre assistenza per smartphone e tablet.

Cresciuta molto negli ultimi anni, grazie anche a partnership con importanti compagnie giapponesi, oggi Radiobook è attiva in diversi settori.



Da sempre attenta alla sostenibilità dei materiali grazie ad una filosofia green sempre più integrata nell’azienda, l’obiettivo principale di Radiobook per il futuro è quello di ottimizzare il ciclo di vita delle componenti elettroniche una volta dismesse, attraverso il riciclo dei materiali presenti negli smartphone e altri device tecnologici.



Oggi Radiobook è conosciuta e apprezzata in tutto il territorio giapponese, grazie alla cura speciale dedicata ai clienti che usufruiscono dei servizi dell’azienda, come il “Remake easy”, programma che offre ai suoi iscritti, speciali VIP lounge per le persone in attesa di ricevere assistenza tecnica.