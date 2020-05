TITLE PARTNER

Philip Morris International

Philip Morris International è una delle principali società di tabacco internazionali, con una forza lavoro di circa 77.000 persone provenienti da ogni parte del mondo.

La società è oggi impegnata nel sostituire le sigarette con prodotti senza fumo il più rapidamente possibile.A questo scopo si avvale della collaborazione di oltre 400 persone tra scienziati, ingegneri e tecnici dedicati allo sviluppo di alternative meno dannose delle sigarette nei due siti di ricerca e sviluppo con sede in Svizzera e Singapore. Questo è il più grande cambiamento nella storia dell’azienda e quello più giusto nei confronti dei consumatori, dell’azienda stessa, degli azionisti e della società. PMI ha intrapreso un viaggio che durerà per anni ma lungo questo cammino si impegnerà per migliorare, far evolvere il suo business, trasformare radicalmente l’industria attraverso l’innovazione scientifica e tecnologica e la promozione di un dialogo costruttivo. Mission Winnow è lo specchio di questa trasformazione. È la storia del progresso alimentato dall’uomo, dalla trasparenza, dai fatti che vanno oltre i preconcetti e dall’incessante ricerca dell’eccellenza. La creazione di legami e fiducia richiede molto tempo e nel mentre Mission Winnow rappresenta l’occasione per iniziare una conversazione e creare l’opportunità di essere ascoltati. La società proseguirà nell’aggiornamento di processi, prodotti e servizi per dare prova del suo impegno a migliorarsi ogni giorno. Questo è winnowing.