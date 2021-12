Laurent Mekies è nato a Tours il 28 aprile 1977.

Si è laureato in Ingegneria Meccanica alla Scuola ESTACA di Parigi trascorrendo l’anno conclusivo alla Loughborough University, nel Regno Unito.



Gran parte della vita lavorativa di Laurent è trascorsa sui circuiti, mentre l’incontro con la Formula 1 risale al 2001 con il team Arrows. L’anno seguente è passato alla Minardi come ingegnere di pista ed è rimasto a Faenza per 12 anni assumendo il ruolo di Chief Engineer quando nel 2006 la squadra divenne Scuderia Toro Rosso. Mekies è stato responsabile per tutte le operazioni del team: dalla costruzione della vettura alla gestione della squadra in pista, fino al punto, come Head of Vehicle Performance, di gestire sei diversi dipartimenti responsabili di altrettante aree di prestazione.



Laurent ha lasciato la Scuderia Toro Rosso nel 2014 per passare in FIA come Safety Director, occupandosi di sicurezza per tutti i campionati gestiti dalla federazione, così come di ricerca e sviluppo e omologazioni sia per vetture da pista che da strada. A inizio 2017 è stato nominato Deputy Race Director e ha potuto lavorare al fianco di Charlie Whiting e come responsabile per le tematiche sportive di tutti i campionati FIA per monoposto.



Mekies è entrato a far parte della Scuderia Ferrari nel settembre 2018 con il ruolo di Direttore Sportivo e nel 2019, con la promozione a Team Principal di Mattia Binotto, ha assunto anche la posizione di Head of Track & Performance Area. Nel 2021 Laurent riveste il ruolo di Racing Director and Head of Track Area.