Circuit de Catalunya, Barcelona

Terreno di test, questa pista che ora misura 4,655 km ha debuttato nel Mondiale nel 1991. Si tratta di un tracciato che chiede enorme precisione ai piloti. Fino a qualche tempo fa era privo di curve lente ed era famoso per il suo asfalto abrasivo. Adesso le cose sono cambiate con il doppio curvone conclusivo che viene spezzato da una chicane e un manto stradale migliorato. Team e piloti conoscono le sue curve alla perfezione ed è difficile inventarsi qualcosa, anche se spesso questa pista ha saputo offrire gare spettacolari. La Scuderia Ferrari in Spagna ha vinto 12 volte, la prima nel 1954 sul circuito di Pedralbes con Mike Hawthorn. Sul Circuit de Catalunya il primo trionfo della Scuderia coincide con il primo in rosso di Michael Schumacher, nel 1996. Il tedesco fu poi capace di ripetersi in altre quattro occasioni. Qui hanno vinto anche Felipe Massa, Kimi Raikkonen e Fernando Alonso.