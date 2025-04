Zhou Guanyu e Antonio Giovinazzi reserve driver per la Scuderia Ferrari HP

Il pilota cinese torna a Maranello dove dal 2015 al 2018 è stato allievo della Scuderia Ferrari Driver Academy. Conferma nel ruolo per l’italiano

Un nuovo arrivo e una conferma per il ruolo di reserve driver della Scuderia Ferrari HP: nel team fa infatti il proprio arrivo Zhou Guanyu che affiancherà Antonio Giovinazzi, confermato una volta ancora come riserva. Per il pilota cinese, a dire il vero, si tratta di un ritorno a casa dopo i quattro anni trascorsi nella Scuderia Ferrari Driver Academy, dal 2015 al 2018. Zhou è diventato il primo rappresentante del suo Paese a disputare un Gran Premio di Formula 1, gareggiando con i colori del team Alfa Romeo Racing nelle stagioni 2022 e 2023 e rimanendo nella stessa squadra anche quando ha assunto la denominazione Kick Sauber nel 2024. Al suo attivo nella categoria 68 Gran Premi, 16 punti e due giri più veloci.

Carriera. Il pilota nato a Shanghai il 30 maggio 1999 è entrato nella Academy di Ferrari nel 2015, appena terminato il suo percorso in kart, e negli anni in cui è stato basato a Maranello ha fatto esperienza in Formula 4 e Formula 3. Le strade sue e della Ferrari si sono separate a fine 2018, prima del debutto in Formula 2, in cui ha ottenuto cinque vittorie e venti podi in tre stagioni, risultati che gli hanno permesso di arrivare in Formula 1.

Compagno di lavoro. Zhou, come detto, condividerà il ruolo di reserve driver con Antonio Giovinazzi, pilota italiano classe 1993 legato alla Scuderia Ferrari HP ormai dal 2017. Il pilota pugliese continuerà anche ad essere impegnato nel World Endurance Championship al volante della Ferrari 499P ufficiale numero 51 con la quale ha vinto la 24 Ore di Le Mans nel 2023.