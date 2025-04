Milano si tinge di rosso con l’evento "Scuderia Ferrari HP Drivers' Presentation by UniCredit"

Oltre ventimila persone da tutta Europa sono accorse in Piazza Castello e nelle vie limitrofe per tingere di rosso Milano e abbracciare Charles Leclerc, Lewis Hamilton e il Team Principal, Fred Vasseur, nell’ambito dell’evento “Drivers' Presentation by UniCredit", andato in scena oggi pomeriggio in città. La manifestazione, organizzata in collaborazione con la banca paneuropea, Premium Partner del team, è stata all’insegna dell’emozione, della passione e della velocità e ha riportato la squadra nel cuore della città lombarda a sei anni dall’ultima volta.



Saluto. I più temerari tra gli appassionati sono arrivati a Milano già all’alba, in modo da potersi assicurare un posto in prima fila per uno dei due scenari dell’evento, il palco di Piazza Castello e il circuito della street demo. A scaldare l’atmosfera da metà pomeriggio ci ha pensato il DJ set che ha preceduto l’arrivo sul palco dei primi protagonisti, Benedetto Vigna, CEO di Ferrari, e Andrea Orcel, CEO di UniCredit, accolti dai presentatori di Sky Sport, Carlo Vanzini e Vicky Piria che hanno sottolineato il valore della partnership. “La collaborazione fra UniCredit e Scuderia Ferrari HP esiste anche per creare eventi speciali come questo – ha detto Vigna –. E non poteva che essere Milano il luogo giusto per una giornata del genere: perché qui ha sede il quartier generale del nostro partner e perché a Milano si respira un’atmosfera simile a quella che troviamo ogni anno a Monza”. “Speriamo che questa piazza tinta di rosso sia di buon auspicio per una grande stagione”, ha aggiunto Orcel.



Street demo. Poco dopo c’è stato il primo momento clou: alle 17.15 Charles e Lewis si sono calati nell’abitacolo, rispettivamente, della SF90 del 2019 e della SF21 di due anni più tardi, per regalare lo spettacolo più atteso. Leclerc ha preso la pista per primo, impressionando il pubblico, composto anche da moltissimi membri degli Scuderia Ferrari Club, con spettacolari donuts ed esibendosi insieme ai meccanici in un velocissimo pitstop. Poi è stata la volta di Lewis che ha imitato il compagno di squadra aggiungendo anche qualche burn-out e concludendo la propria esibizione con altre piroette che hanno fatto sussultare i tifosi assiepati lungo le transenne e divertendo anche i telespettatori collegati su Sky Sport, Media Partner dell’evento, e su NOW in streaming.



Fred e i piloti sul palco. Mentre i due piloti effettuavano alcuni ulteriori giri d’onore sul circuito a bordo di una Ferrari SF90 Spider guidata dal capo dei collaudatori Ferrari, Raffaele De Simone, sul palco è salito Fred Vasseur, che ha salutato i tifosi in italiano: “Grazie per il supporto che non ci fate mai mancare e di essere qui oggi”. “Questa piazza è davvero qualcosa di speciale. Eventi come quello di oggi – ha continuato in inglese il Team Principal – ci ricordano quanto sia forte la passione per la nostra squadra. Siamo pronti per una stagione emozionante e vi posso assicurare che ce la metteremo tutta”. A Vasseur hanno dato il cambio Charles e Lewis. Il monegasco si è goduto fino in fondo l’abbraccio dei tifosi: “Anche oggi Milano ci ha regalato un’atmosfera incredibile. Sentire tutto questo affetto ci dà una carica enorme per il campionato che sta per iniziare – ha detto –. Questo inverno abbiamo lavorato come mai prima per arrivare pronti al via nelle migliori condizioni e speriamo di poterci togliere delle soddisfazioni, magari già in Australia”. Leclerc non si è tirato indietro nemmeno quando sul palco sono risuonate le note dell’inno d’Italia, che Charles ha promesso di insegnare al compagno di squadra nel corso della stagione. Lewis, alla sua prima apparizione ufficiale in Italia con la Scuderia Ferrari HP, è sembrato quasi impressionato dall’affetto ricevuto: “Indossare il rosso e vivere un evento come questo è qualcosa di speciale al pari di essere qui con voi, davanti a vetture storiche come quelle di Michael Schumacher – ai lati del palco c’erano infatti la F2004 e la 248 F1 del 2006, entrambe guidate dal campione tedesco –. Quella di oggi è un’altra prima volta che si aggiunge alle altre che sto vivendo in questa stagione appena iniziata ma per me già indimenticabile. Non vedo l’ora di scendere in pista con questa squadra straordinaria”. “Sto imparando l’italiano – ha detto rivolgendosi direttamente ai tifosi, continuando poi in inglese –. Credo che abbiamo tutto quello che serve a combattere per il Mondiale e sono anche convinto che voi tifosi possiate essere la nostra marcia in più. Spero che ci divertiremo tanto insieme”.



Ora in Australia. L’evento di Milano è stata l’ultima apparizione della Scuderia Ferrari HP prima della partenza per Melbourne, dove la stagione 2025 prenderà il via il 16 marzo prossimo sul circuito di Albert Park.