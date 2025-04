Scuderia Ferrari HP annuncia Vantage Markets come Official Partner

Scuderia Ferrari HP è lieta di annunciare una nuova partnership pluriennale con Vantage Markets, una delle principali piattaforme globali di trading multi-asset. Nell'ambito di questa collaborazione, Vantage diventa Official Partner del team.

“Siamo lieti di accogliere Vantage Markets come Official Partner di Scuderia Ferrari HP – ha dichiarato Lorenzo Giorgetti, Chief Racing Revenues Officer di Scuderia Ferrari HP –. Questa collaborazione si basa su valori condivisi di innovazione, precisione e prestazioni, principi fondamentali che guidano sia il nostro team in Formula 1 che Vantage nel mondo del trading. Non vediamo l'ora di lavorare insieme per coinvolgere l’audience globale in modi nuovi ed entusiasmanti.”

Grazie a questa partnership, Vantage sarà presente nell'ecosistema di Formula 1 di Scuderia Ferrari, offrendo opportunità uniche sia ai fan delle corse che ai trader di tutto il mondo. Scuderia Ferrari HP guarda con soddisfazione a questo nuovo percorso con Vantage Markets, e punta a trarre il massimo dalla partnership sia in pista che fuori.