Scuderia Ferrari estende la collaborazione con il Team Partner CEVA Logistics

Scuderia Ferrari è felice di annunciare il rinnovo della partnership con CEVA Logistics, società controllata dal Gruppo CMA CGM, con cui ha siglato un nuovo accordo pluriennale attraverso il quale l’azienda francese continuerà a fornire tutti i servizi logistici per la Scuderia Ferrari durante gli eventi del campionato del mondo di Formula 1, nonché per le gare GT e gli eventi del Ferrari Challenge, uno dei campionati monomarca più famosi al mondo giunto alla sua trentaduesima stagione.

L’estensione della partnership segna il rafforzamento del rapporto e della stima reciproca di due dei nomi più noti nei rispettivi campi d’azione. Scuderia Ferrari conferma dunque la massima fiducia nella rete planetaria messa a disposizione da CEVA Logistics per garantire il trasporto stradale, marittimo, aereo e ferroviario di tutto ciò che occorre al team di Formula 1 sui circuiti di tutto il mondo.

Uno dei valori che accomuna Scuderia Ferrari e CEVA Logistics è la passione per l’innovazione e la costante ricerca della migliore soluzione possibile per raggiungere il massimo risultato, un intento comune dimostrato perfettamente dall’innovativo piano di trasporti introdotto dall’azienda francese in occasione delle gare in Nordamerica nel 2023, quando CEVA Logistics ha organizzato – prima al mondo – gli spostamenti dei materiali della squadra attraverso un servizio di trasporto ferroviario riducendo così l'impronta di carbonio del 90% rispetto al trasporto aereo e del 32% rispetto al trasporto su strada.





Il motorsport moderno impone continuamente clamorose sfide logistiche. Rispetto anche a solo pochi anni fa la Formula 1 ha un calendario che prevede molte più gare fuori dall’Europa e vede le squadre andare in pista in quattro diversi continenti. La stagione che sta per cominciare vedrà il Mondiale organizzato, per la prima volta nella storia, su ben 24 gare. Con ritmi così sostenuti è fondamentale per Scuderia Ferrari poter contare su un partner logistico di livello mondiale come CEVA Logistics che ci offre la garanzia di un servizio sempre puntuale e preciso e condivide con Ferrari la passione per l’innovazione e la voglia di spostare i limiti, continuando a migliorare nei rispettivi ambiti di competenza tenendo anche in considerazione le sfide legate al rispetto dell’ambiente che il pianeta ci impone oggi.

Lorenzo Giorgetti

Chief Racing Revenue Officer





Dal 2022 abbiamo dimostrato di avere molti valori in comune con Ferrari. Come la Scuderia, progettiamo e miglioriamo costantemente le nostre soluzioni, anticipiamo i cambiamenti che avverranno nel nostro settore o negli ecosistemi dei nostri clienti, sviluppiamo soluzioni più sostenibili e riduciamo il nostro impatto ambientale. Come per Ferrari, l’innovazione è un fattore chiave del nostro successo. Il rinnovo della nostra partnership è la prova della nostra ambizione e della nostra capacità di raggiungere l’eccellenza in ogni circostanza.

Olivier Storch

Deputy CEO, CEVA Logistics