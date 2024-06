Ferrari annuncia la partnership con Peroni Nastro Azzurro 0.0%

Ferrari è orgogliosa di annunciare una nuova partnership con Peroni Nastro Azzurro 0.0%, il marchio di birra italiana super premium di proprietà del gruppo Asahi Europe & International. La partnership pluriennale vedrà quindi due marchi italiani collaborare insieme: Peroni Nastro Azzurro 0.0% sarà infatti partner della Scuderia Ferrari in Formula 1, ma anche del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, uno dei trofei monomarca più rinomati al mondo giunto quest’anno alla sua trentaduesima edizione.

Date le radici comuni di Ferrari e Peroni Nastro Azzurro 0.0%, la partnership non potrà che essere all’insegna della passione e dello stile e si rivolgerà ai tifosi del Cavallino Rampante sparsi in tutto il mondo con una serie di iniziative pensate per elevare la loro esperienza da sostenitori della Ferrari. Per celebrare la partnership e dare inizio alle elevate esperienze a venire, Peroni Nastro Azzurro 0.0% svelerà una serie di prodotti in edizione limitata denominata Tifosi Nastro Azzurro 0.0% la prima delle quali è un’affettuosa lettera ai tifosi della Scuderia Ferrari.

In onore dell'anno inaugurale della partnership, sono state inoltre prodotte 2.024 bottiglie della serie Tifosi Nastro Azzurro 0.0%%, con ciascuna bottiglia numerata individualmente da 1 a 2.024. Le bottiglie su misura abbracciano le identità visive di entrambi i marchi, segnando l’inizio di questa nuova entusiasmante partnership. Queste bottiglie saranno quindi mandate agli Scuderia Ferrari Club sparsi in varie parti del mondo: Italia, Regno Unito, Irlanda, USA, Canada, Singapore, Romania e Australia.

Peroni Nastro Azzurro 0.0%% collaborerà anche con il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, il campionato monomarca omologato FIA che da oltre 32 anni mette insieme auto da sogno e stimati gentlemen driver sulle piste più iconiche del mondo.





Fred Vasseur

Team Principal

"Siamo molto lieti di annunciare la partnership tra Scuderia Ferrari e Peroni Nastro Azzurro 0.0%. Avere entrambi i marchi visibili nella massima categoria del motorsport contribuisce a garantire una forte visibilità all’Italia sulla scena mondiale. Le nostre due grandi aziende hanno molti valori in comune, come l'attenzione per i dettagli e lo stile, nonché la capacità di coniugare tradizione e innovazione nei rispettivi settori. Attendo con impazienza di dare inizio alla nostra collaborazione con Peroni Nastro Azzurro 0.0%, che sono sicuro si rivelerà un grande successo per entrambe le parti."





Paolo Lanzarotti

CEO, Asahi Europe & International

"Siamo incredibilmente orgogliosi di lanciare oggi la nostra nuova partnership con Ferrari. Attraverso questa collaborazione, intendiamo migliorare in ogni momento l’esperienza dei tifosi che rendono questo sport così speciale e incarnano passione ed estro, fattori fondamentali sia per Peroni Nastro Azzurro 0.0% che per Ferrari. Lanciando la nostra edizione limitata di bottiglie Tifosi Nastro Azzurro 0.0% stiamo dando il la a questa partnership esattamente come intendiamo continuare: con una celebrazione dei fan con i quali vogliamo collaborare."