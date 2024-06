Marina Bay Sands diventa Official Partner di Scuderia Ferrari

Scuderia Ferrari è lieta di comunicare la firma di un accordo di partnership pluriennale con la catena di hotel Marina Bay Sands di Singapore, che diventa Official Partner del team. L’azienda è una delle eccellenze nel comparto alberghiero e potrà contare sul supporto della Scuderia per portare l’emozione della Formula 1 più vicina alla propria clientela attraverso attivazioni dedicate.

Paul Gandolfi, Head of Partnership Development – Scuderia Ferrari

“Siamo felici di dare il benvenuto a Marina Bay Sands come Official Partner. I nostri due marchi, uniti dalla passione per il lusso e dalla la ricerca di qualità ed eccellenza, permetterà di offrire memorabili esperienze ai nostri appassionati e clienti a cominciare dallo spettacolare Gran Prmeio di Singapore”.