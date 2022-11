La Scuderia Ferrari ricorda Mauro Forghieri

La Scuderia Ferrari nel corso del weekend del Gran Premio di San Paolo, in Brasile, ricorderà Mauro Forghieri – mancato lunedì scorso a 87 anni – con un elemento grafico che comparirà sulle F1-75 di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Lo sticker, che è stato applicato oggi nei box di Interlagos, porta la dicitura “ciao Furia”, e fa riferimento all’affettuoso soprannome che era stato coniato dai meccanici della Scuderia per il geniale ingegnere che si distingueva per un carattere a dir poco focoso

Forghieri, che con la Scuderia ha vinto 54 Gran Premi di Formula 1 cui si aggiungono undici campionati del mondo oltre che nove titoli nelle competizioni di durata, andava fiero di questo soprannome ed è per questo che il team lo ha scelto per un ultimo saluto. Oltre che sulle F1-75 in pista in Brasile, lo sticker sarà presente anche sulle altre Ferrari ufficiali in gara nel fine settimana, le due 488 GTE impegnate nell’ultimo round del World Endurance Championship in Bahrain, la numero 51 di Alessandro Pier Guidi-James Calado e la 52 di Miguel Molina-Antonio Fuoco.