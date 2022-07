Prove libere 1: Carlos davanti a tutti, Charles terzo

Carlos Sainz ha ottenuto il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria. Lo spagnolo ha preceduto Max Verstappen e l’altro pilota della Scuderia Ferrari, Charles Leclerc.

51 giri. Entrambi i piloti hanno girato unicamente con gomme Soft, per comprenderne il comportamento su una pista in continua evoluzione migliorandosi in continuazione fino a scendere a 1’19”426 per Charles e 1’19”671 per Carlos. Rientrati ai box per un nuovo treno di gomme il monegasco è sceso a 1’19”039, mentre lo spagnolo ha ottenuto 1’18”750, miglior tempo assoluto.

Nella parte finale della sessione su entrambe le vetture è stato caricato un maggior quantitativo di carburante per verificare la vettura anche in configurazione gara. Nel complesso i due piloti della Scuderia hanno percorso 51 giri, 25 per Sainz, 26 per Leclerc.