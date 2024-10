Gran Premio degli Stati Uniti 2024 di Matteo Cremona

Matteo Cremona, nato nel 1981, ha esordito come disegnatore nella raccolta I vizi di Pinketts, edita da BD, con una storia breve successivamente inclusa nel volume Alta Criminalità pubblicato da Mondadori. La sua carriera si consolida con l’ingresso nello staff della fortunata serie John Doe, edita da Eura, per la quale ha realizzato tre volumi. In seguito, collabora con Roberto Recchioni a David Murphy 911, una miniserie di quattro numeri pubblicata da Panini. Nel 2010, disegna per la raccolta di racconti scritti da Carlo Lucarelli dal titolo Il Brigadiere Leonardi, edita da BD. Dal 2012, collabora con Sergio Bonelli Editore, lavorando su diverse serie di successo tra cui Le Storie, Orfani, Ringo e Nuovo Mondo. Ha anche realizzato due volumi della serie Mister No Revolution, scritta da Michele Masiero. Attualmente, è impegnato sulla nuova serie Nero, scritta insieme a Matteo e Emiliano Mammucari. Oltre al suo lavoro in editoria, dal 2014 Cremona è anche conduttore del programma per bambini Monstershop, prodotto da DeaKids.