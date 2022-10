Libere 1: Carlos guida il gruppo, debutto senza errori per Robert

Nella prima sessione di libere la Scuderia Ferrari ha ottenuto il miglior tempo con Carlos Sainz e il 16° con Robert Shwartzman, collaudatore e pilota giovane al debutto assoluto in Formula 1.

40 giri. Carlos e Robert sono stati tra i primi a uscire dai box. I due hanno fatto in tempo a passare una volta sul traguardo, Sainz in 1’41”381, Shwartzman in 1’45”732, poi il turno è stato interrotto per l’uscita di pista della Haas di Antonio Giovinazzi. Alla ripartenza della sessione Carlos è sceso a 1’38”287, mentre Robert ha fatto segnare 1’42”363, poi migliorato in 1’40”541. Nella parte finale della sessione lo spagnolo è tornato in pista con un set nuovo di gomme Soft ottenendo il miglior tempo assoluto in 1’36”857, mentre Shwartzman ha continuato ad abbassare i propri riferimenti scendendo fino a 1’38”951, valido per il 16° posto, che avrebbe potuto anche essere migliore se nell’ultimo settore del proprio miglior giro – si stava migliorando di mezzo secondo – non avesse trovato traffico con Max Verstappen. Carlos ha completato 19 giri, Robert 21. La seconda sessione è in programma alle ore 17 locali (24 CET). Al fianco di Sainz tornerà in pista Charles Leclerc.