Come un test, più di un test

Come atteso, la Scuderia Ferrari ha affrontato un venerdì particolarmente intenso al Circuit de Barcelona-Catalunya, sede del Gran Premio di Spagna in programma domenica alle 15 CET. Sulla SF-23 hanno infatti debuttato alcuni aggiornamenti aerodinamici che sono stati verificati sul tracciato catalano, un compito che si è aggiunto al consueto lavoro di messa a punto che caratterizza la prima giornata di attività in pista. La squadra ha lavorato per preparare la qualifica ma si è concentrata soprattutto sul passo gara, facendo girare sia Charles Leclerc che Carlos Sainz con parecchio carburante a bordo e diverse mescole di gomma.

FP1. Nella prima sessione di giornata Charles e Carlos si sono messi a disposizione del team che aveva bisogno di effettuare delle comparazioni tra le due configurazioni aerodinamiche della vettura. Carlos ha provato il pacchetto di aggiornamenti, mentre Charles ha girato con la monoposto in configurazione normale. Entrambe le SF-23 sono inizialmente scese in pista con le gomme prototipo di mescola C1 portate da Pirelli in vista del loro utilizzo a partire dalla gara di Silverstone e dopo una decina di tornate sia Charles che Carlos sono passati alla mescola Medium. Nella fase centrale del turno sulle due SF-23 sono state montate gomme Soft con le quali entrambi i piloti hanno ottenuto i migliori tempi in, rispettivamente, 1’15”694 e 1’15”726. Negli ultimi 15 minuti sulle due vetture è stato infine caricato carburante per provare in configurazione gara. Leclerc ha effettuato 28 giri, uno in più di Sainz.

FP2. Prima del turno in programma alle 17 locali i meccanici hanno equipaggiato anche la vettura di Charles con gli ultimi aggiornamenti aerodinamici mettendo entrambi i piloti a pari condizioni. A differenza di altre squadre, la Scuderia ha iniziato il programma con la simulazione di qualifica impiegando due treni di gomme Soft con il secondo dei quali Leclerc ha centrato 1’14”246, settimo tempo, mentre Sainz ha fermato i cronometri a 1’14”274, ottavo. A quel punto, con più di mezza sessione a disposizione, il team con entrambe le monoposto ha ripreso a lavorare in chiave gara, con più carburante a bordo, sia con i pneumatici Proto che con le gomme Soft. In totale Charles e Carlos hanno completato 32 giri ciascuno. Le vetture troneranno in pista domani alle ore 12.30 CET per l’ultima sessione di prove libere in preparazione della qualifica delle 16.





Charles Leclerc #16

"È stata una giornata intensa visto che avevamo diverse cose nuove da provare in macchina e programmi differenti per le due vetture. Di sicuro direi che si è trattato di un venerdì produttivo perché abbiamo completato tutte le prove che intendevamo portare avanti anche se in questo momento non è facile capire esattamente dove siamo in termini di prestazione.

Continueremo a lavorare anche domani per cercare di fare dei passi avanti in modo da sentirci più a nostro agio in macchina e poi vedremo dove riusciamo a piazzarci. Per quanto si è visto oggi è abbastanza chiaro che Red Bull sia davanti, mentre il resto del gruppo è veramente molto compatto."





Carlos Sainz #55

"Avevamo molti nuovi particolari da provare oggi sulla vettura e così siamo stati impegnati in diversi cambi di set-up per analizzare le differenze tra le varie componenti nel corso delle due sessioni. Abbiamo anche girato con tutte e tre le mescole quindi direi che abbiamo completato una buona giornata di preparazione per il resto del fine settimana.

Voglio ringraziare tutte le persone che erano sugli spalti oggi: è stato bellissimo vedere così tanti sostenitori già in pista al venerdì."