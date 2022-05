Quali recap: Charles ancora in pole! Carlos terzo

Temperature: 34 aria, 46 asfalto



Q1. Charles Leclerc e Carlos Sainz aspettano qualche minuto prima di scendere in pista. I due vanno con gomme Soft e centrano rispettivamente 1’19”861 e 1’19”892, tempi sufficienti a passare il turno.



Q2. Anche nella seconda fase le due Ferrari aspettano qualche minuto prima di uscire dal box. Vanno in pista con gomme Soft usate: Leclerc ottiene 1’19”969, Carlos 1’20”386. Il monegasco resta in garage, mentre Carlos esce di nuovo e ottiene il secondo tempo in 1’19”453.



Q3. Charles e Carlos scendono in pista con gomme Soft nuove. Lo spagnolo ottiene 1’19”423, mentre Charles finisce in testacoda e rientra ai box per cambiare gomme e montare nuove Soft, così come il compagno di squadra. Charles non perde la concentrazione e passa sul traguardo in 1’18”750, unico sotto l’1’19”. Carlos si migliora in 1’19”166 e domani scatterà terzo. Per il monegasco è la pole numero 13, per la Ferrari la numero 234.