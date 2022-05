Libere 3: Charles e Carlos primo e quinto

La Scuderia Ferrari ha ottenuto il primo e il quinto tempo, rispettivamente con Charles Leclerc e Carlos Sainz, nella terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna in preparazione delle qualifiche delle ore 16.

46 giri. Le due F1-75 sono scese in pista con gomme Soft per tutti i 60 minuti disponibili, sia per simulare la qualifica che con maggiore carburante in configurazione gara. Charles ha fermato i cronometri a 1’19”772, mentre Carlos ha ottenuto 1’20”129. Nel complesso i due hanno percorso 23 giri ciascuno.