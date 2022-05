Race recap: Carlos quarto, Leclerc ritirato

Temperature: aria 37°; asfalto 46°

Partenza. Charles tiene la prima posizione, mentre Carlos ne perde due.

Giro 7. Carlos finisce in testacoda in curva 4 e riparte undicesimo.

Giro 11. Carlos si ferma e passa dalle gomme Soft alle Medium tornando in pista 15°. Si fermano altre vetture e al giro 13 lo spagnolo rientra in zona punti.

Giro 14. Sainz supera Norris per la nona posizione, mentre al giro seguente si ferma Lance Stroll e lo spagnolo sale ottavo.

Giro 19. Sainz supera Sebastian Vettel e sale settimo.

Giro 21. Charles rientra per passare da gomme Soft a riparte con le Medium in 2.2 rimanendo in testa.

Giro 24. Sainz passa Esteban Ocon e sale sesto.

Giro 26. Un problema alla power unit ferma Charles che si deve ritirare. A causa del ritiro di Leclerc, Carlos sale in quinta posizione.

Giro 32. Carlos si ferma per la sua seconda sosta e rientra con altre gomme Medium in ottava posizione dietro a Yuki Tsunoda ma si sbarazza subito del giapponese. Si ferma anche Ocon e Sainz sale quinto.

Giro 45. Carlos si ferma per la terza volta e riparte con gomme Soft in settima posizione. Si sbarazza subito di Ocon e sale sesto.

Giro 48. Si ferma Lewis Hamilton e Sainz sale quinto.

Giro 59. Carlos raggiunge Bottas per la quarta posizione, ma subisce il sorpasso di Hamilton per cui torna quinto.

Giro 65. Hamilton rallenta e Carlos si riprende la quarta posizione.