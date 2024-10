Prove libere 3: Charles e Carlos quinto e sesto

Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno ottenuto il quinto e il sesto tempo nella terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Singapore.

40 giri. Charles e Carlos hanno atteso una decina di minuti prima di scendere in pista con gomme Medium anche perché prima è stato necessario spostare un lucertolone da curva 16. Con questa mescola il monegasco ha fatto segnare il tempo più veloce in 1’31”525, mentre Sainz ha fermato i cronometri a 1’31”623, secondo. I due sono quindi passati a gomme Soft con le quali hanno ottenuto i rispettivi migliori tempi in 1’30”559 e 1’30”807. Entrambi i piloti hanno percorso 20 tornate.