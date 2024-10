Claudia Ianniciello è un’illustratrice italiana. Attualmente lavora come freelance per Green Ronin nel settore dei giochi di ruolo e come copertinista per Titan Comics, A Wave Blue World, Zenescope, Valiant Entertainment, Heavy Metal, Tiwi, The Bookish Box, Editions Du Chat Noir, Atlantis Studio, Upper Deck.

Dal 2017 comincia la sua carriera come insegnante in diverse scuole di fumetto e design italiane. È tutt’ora nel corpo docente della The Sign Academy di Firenze e dell’Acca Academy di Roma. Dal 2020 è impegnata nel collettivo Moleste, organizzazione attiva per il raggiungimento della parità di genere nel mondo del fumetto.