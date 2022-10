In condizioni di pista bagnata Charles Leclerc ha ottenuto il miglior tempo nell’ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Singapore sul circuito di Marina Bay. L’altro pilota della Scuderia Ferrari, Carlos Sainz, si è piazzato terzo.



Lunga attesa. Il turno è durato in realtà poco più di venti minuti dal momento che tutta la prima parte della sessione è andata persa in seguito alla decisione della direzione gara di lasciare chiusa la pitlane a causa della troppa acqua in pista. Sainz è uscito dai box con gomme da bagnato pesante, mentre Charles ha optato per le intermedie. Lo spagnolo ha ottenuto 2’08”662, mentre il compagno di squadra ha fermato i cronometri a 2’04”616 migliorandosi poi fino a 1’57”782, migliore prestazione assoluta. Anche Carlos è poi passato a gomme intermedie per ottenere come tempo di riferimento 1’58”848. Charles ha percorso 11 giri, Carlos 12.