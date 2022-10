Prove libere 2: Carlos e Charles in testa al gruppo

La Scuderia Ferrari ha ottenuto il primo e il secondo tempo nella prima giornata di libere del Gran Premio di Singapore sulla pista di Marina Bay con Carlos Sainz che ha preceduto il compagno Charles Leclerc.

37 giri. Al semaforo verde Carlos è subito sceso in pista con gomme Medium ottenendo come miglior tempo 1’43”231. Charles è invece rimasto in garage più a lungo per un cambio di set-up che ha richiesto alcuni minuti. Sainz è stato il primo dei due piloti a montare gomme Soft per ottenere 1’42”587, miglior tempo assoluto, mentre Charles con le Medium ha ottenuto 1’43”429 e poi 1’42”882. Quando il monegasco è passato alla mescola Soft ha fermato i cronometri a 1’42”795 non riuscendo a migliorarsi ulteriormente a causa del traffico in pista. Carlos ha completato 23 giri, Charles 14.