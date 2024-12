Dopo la Sprint il diluvio: qualifiche posticipate a domani

Per la sesta volta nella storia del Mondiale di Formula 1 non è stato possibile svolgere la qualifica come previsto: la pioggia che è arrivata fin dal primo pomeriggio su San Paolo ha infatti reso impraticabile la pista per ore e poi il problema è diventato l’oscurità, calata sul circuito di Interlagos obbligando la Direzione Gara a decidere per il rinvio. Le qualifiche sono dunque state posticipate a domani, come già accaduto nei Gran Premi del Giappone 2004, 2010 e 2019, in quello d’Australia 2013 e in quello degli Stati Uniti 2015. La giornata, soprattutto per le migliaia di appassionati accorsi sulle tribune dell’Autodromo José Carlos Pace, non è comunque stata del tutto persa: prima del diluvio è andata infatti in scena la gara Sprint che ha fruttato alla Scuderia Ferrari HP dieci punti grazie al terzo posto di Charles Leclerc e al quinto di Carlos Sainz.

Gara Sprint. La gara, sulla distanza dei 100 km, non ha visto grandi sconvolgimenti rispetto alle posizioni di partenza: le due McLaren hanno tenuto la testa senza riuscire a scappare via, creando un trenino di vetture con DRS e scambiando le posizioni tra Oscar Piastri e Lando Norris a tre giri dal termine. Charles, scattato regolarmente, ha tenuto la terza posizione fino a quando un errore in curva 1 l’ha reso vulnerabile all’attacco di Max Verstappen al giro 18. Scivolato al quarto posto, il monegasco ha raggiunto il traguardo davanti a Carlos, ma dopo la corsa è tornato al terzo posto della classifica grazie alla penalizzazione di 5 secondi inflitta a Verstappen per un’infrazione commessa in regime di Virtual Safety Car all’ultimo giro. Il bottino di punti di giornata è così salito a 10, il secondo migliore dopo McLaren (15).

Meteo. Domani, dunque, si tenterà di disputare la qualifica al mattino anche se la pioggia continua a restare una minaccia. L’orario del Gran Premio non cambia: il via è previsto alle 14 locali (18 CET) e da percorrere ci saranno 71 giri.





Charles Leclerc #16

Peccato per la qualifica cancellata oggi, ma all’inizio la pista era troppo bagnata e poi la visibilità era troppo compromessa per scendere in pista. Ovviamente dispiace soprattutto per gli appassionati che hanno aspettato invano sotto l’acqua. Speriamo domani di poter svolgere la qualifica regolarmente e offrire un bello spettacolo agli spettatori.

Per quanto riguarda la gara Sprint, ho spinto molto subito dopo la partenza per mettere pressione a Lando (Norris) ma non ha funzionato. Ho fatto fatica a far durare le gomme fino alla fine perché mi mancava grip al posteriore ma se non altro abbiamo imparato parecchio e magari l’esperienza di oggi potrebbe tornarci utile in gara se non dovesse piovere.

Carlos Sainz #55

Purtroppo è stato impossibile disputare le qualifiche, perché la pista era troppo bagnata e poi a causa della visibilità davvero scarsa. Mi dispiace per i tifosi, che ci hanno sostenuto senza sosta per tutto il pomeriggio anche se non siamo riusciti a offrire loro lo spettacolo atteso. Speriamo di poter disputare le qualifiche domattina e recuperare quanto perso oggi.

Per ciò che riguarda la gara Sprint, è stata molto impegnativa. La macchina non era facile da guidare e perdere il treno DRS davanti mi ha reso molto difficile colmare il divario. Negli ultimi giri la situazione è migliorata e dopo la corsa abbiamo apportato alcune modifiche. Speriamo che diano gli effetti sperati e che ci aiutino ad avere una qualifica positiva e poi una buona gara domani.





Fred Vasseur Team Principal Scuderia Ferrari HP

È stato un peccato non poter disputare le qualifiche, soprattutto per gli appassionati sugli spalti, ma dopo avere aspettato a lungo che le condizioni meteo migliorassero non c’era più sufficiente visibilità per disputare la sessione. Se non altro siamo riusciti a mettere in scena la gara Sprint nella quale abbiamo faticato un po’ ma siamo comunque riusciti a portare a casa dieci punti utili per la classifica.

Domani ci attende una giornata molto impegnativa, nella quale le condizioni meteo potrebbero giocare ancora un ruolo cruciale. Sarà fondamentale rimanere concentrati e curare al massimo tutti i dettagli per massimizzare il potenziale del nostro pacchetto.