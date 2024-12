Charles e Carlos pronti per un sabato all’attacco

La Scuderia Ferrari HP è stata tra le squadre protagoniste della serratissima Sprint Qualifying del venerdì del Gran Premio di San Paolo all’Autodromo José Carlos Pace di Interlagos. Charles Leclerc nella gara Sprint in programma domani alle 11 locali (15 CET, sulla distanza di 24 giri pari a 100 km) scatterà dalla terza piazzola e dietro di lui, dalla quinta, si schiererà l’altra SF-24 di Carlos Sainz. Essere nel gruppo di testa era l’obiettivo di giornata e le posizioni di partenza conquistate consentono a entrambi i piloti di impostare una gara all’attacco.

Da SQ1 a SQ3. Come da regolamento, tutti i piloti nelle prime due fasi sono dovuti scendere in pista con gomme Medium, montando le Soft per SQ3. Le Ferrari in SQ1 hanno caricato carburante per girare a oltranza e massimizzare l’evoluzione della pista, mentre in SQ2 entrambi i piloti hanno optato per una vettura più leggera. Charles e Carlos hanno facilmente passato i turni andando a giocarsi le prime dieci posizioni dello schieramento in SQ3, dove il tempo limitato ha portato quasi tutti a puntare su un unico tentativo. Charles ha preparato bene le gomme e ha fatto segnare un ottimo 1’09”153, valido per la seconda posizione provvisoria, seguito da Carlos in 1’09”257. Dopo le Ferrari sul traguardo sono passati Max Verstappen, che si è infilato tra le due SF-24 facendo meglio di Sainz per appena 38 millesimi, e Oscar Piastri, che si è messo davanti a tutti facendo scendere i piloti della Scuderia al terzo e quinto posto finali.

L’importanza della Sprint. La corsa di domani, oltre ad assegnare fino a un massimo di 15 punti, sarà molto importante per tutte le squadre che la sfrutteranno per valutare il comportamento delle vetture in configurazione gara, visto che nell’unica sessione di libere di questa mattina si è lavorato soprattutto per la Sprint Qualifying. Al termine, i team avranno circa tre ore di tempo per prepararsi in vista delle qualifiche del Gran Premio, in programma alle 15 locali (19 CET).



Charles Leclerc #16

Sono abbastanza soddisfatto della nostra Sprint Qualifying. Credo che abbiamo massimizzato il risultato e che fare meglio sarebbe stato impossibile.

Le McLaren sono state molto veloci oggi, ma le tenteremo tutte per metterle in difficoltà nella gara Sprint di domani per la quale l’obiettivo di squadra sarà portare a casa quanti più punti possibile.

Carlos Sainz #55

Oggi è stato molto impegnativo, soprattutto a causa delle mutevoli condizioni della pista. Durante la Sprint Qualifying in pista c’era molto vento e l’asfalto era significativamente più freddo e questo certamente non ci ha aiutato. In Q2 sono riuscito a fare un ottimo giro con le gomme Medium così da non dover più tornare in pista, e sarà con quella gomma che probabilmente prenderò il via della gara Sprint.

Il tentativo con le gomme Soft è stato buono ma se vogliamo qualificarci più avanti dobbiamo fare in modo di avere più grip.





Fred Vasseur Team Principal Scuderia Ferrari HP

Volevamo essere lì davanti in questa Sprint Qualifying e ci siamo riusciti, quindi possiamo dirci abbastanza soddisfatti del risultato di oggi e delle posizioni che avremo domani sulla griglia di partenza.

Sapevamo che sarebbe stato difficile fare meglio di così perché le McLaren erano chiaramente più veloci di noi. Oggi era importante che i piloti trovassero la giusta confidenza in macchina nonostante le condizioni di pista che sono passate dall'estremo calore delle libere alle temperature molto più basse della Sprint Qualifying.

Stasera prepareremo nel dettaglio la gara di domani, poi penseremo a fare un lavoro migliore nelle qualifiche vere e proprie, visto che per quanto riguarda i punti è sempre la domenica la giornata più importante.