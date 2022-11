Prove libere 1: Charles e Carlos secondo e quarto

La Scuderia Ferrari ha ottenuto il secondo e il quarto tempo con Charles Leclerc e Carlos Sainz nell’unica sessione di prove libere prima delle qualifiche del Gran Premio di San Paolo, sul circuito di Interlagos.

61 giri. Lo spagnolo e il monegasco hanno iniziato il turno girando con gomme Hard. Carlos ha ottenuto come miglior tempo 1’14”070, mentre Charles ha fermato i cronometri a 1’14”089. Rientrati ai box, i due sono tornati in pista con gomme Medium con le quali Sainz ha ottenuto 1’12”104, mentre Charles ha portato a casa il tempo di 1’12”349. Nel finale della sessione entrambi hanno montato gomma Soft per simulare la qualifica di questo pomeriggio: Charles (31 giri percorsi in totale) ha ottenuto 1’11”857, a soli quattro millesimi da Sergio Perez, mentre Carlos (30 giri) ha centrato 1’12”039. Le qualifiche sono alle ore 16.30.