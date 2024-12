Venerdì arido di soddisfazioni

La Scuderia Ferrari HP prenderà il via della gara Sprint di domani dalla seconda e dalla terza fila con Carlos Sainz e Charles Leclerc: la Sprint Qualifying andata in scena nella notte desertica di Lusail, pista che ci si attendeva non facile per le SF-24, ha visto entrambi i piloti faticare con il sottosterzo e doversi accontentare della quarta e della quinta piazzola, posizioni che non possono dirsi soddisfacenti. Domani la corsa da 100 km, pari a 19 giri, prenderà il via alle 17 locali (15 CET) e fornirà ai team i dati necessari per completare la preparazione in vista della gara di domenica.Lusail, 29 novembre 2024 – La Scuderia Ferrari HP prenderà il via della gara Sprint di domani dalla seconda e dalla terza fila con Carlos Sainz e Charles Leclerc: la Sprint Qualifying andata in scena nella notte desertica di Lusail, pista che ci si attendeva non facile per le SF-24, ha visto entrambi i piloti faticare con il sottosterzo e doversi accontentare della quarta e della quinta piazzola, posizioni che non possono dirsi soddisfacenti. Domani la corsa da 100 km, pari a 19 giri, prenderà il via alle 17 locali (15 CET) e fornirà ai team i dati necessari per completare la preparazione in vista della gara di domenica.

Da SQ1 a SQ3. Dopo aver superato senza problemi il turno nelle prime due fasi, in cui è obbligatorio uscire dai box con gomme Medium, Carlos e Charles nella fase decisiva hanno montato un treno di Soft e sono andati in pista con carburante sufficiente per effettuare due giri lanciati. Al primo tentativo Leclerc ha ottenuto 1’21”705, mentre Carlos non ha fatto segnare un riscontro significativo. Al secondo assalto al tempo lo spagnolo ha invece centrato il quarto miglior riferimento in 1’21”281, mentre Charles è stato di appena 27 millesimi più lento dovendosi accontentare della quinta posizione in 1’21”308.

Punti e dati. La gara Sprint di domani, oltre ad assegnare fino a un massimo di 15 punti, sarà molto importante per tutte le squadre che la sfrutteranno per valutare il comportamento delle vetture in configurazione gara. Ci si attende che la maggior parte delle auto si schierino al via con gomme Medium che oggi la Scuderia Ferrari HP si è limitata solo a rodare. Per quel poco che si è visto sui long run di giornata le SF-24 sul passo non sono sembrate male: se sarà così rimontare qualche posizione sarà possibile, anche se la pista di Lusail non è certo famosa per le opportunità di sorpasso. Al termine della gara, i team avranno circa tre ore per prepararsi in vista delle qualifiche del Gran Premio che sono previste alle 21 (19 CET).

Carlos Sainz #55

È stata una Sprint Qualifying piuttosto insolita. Per quanto riguarda il bilanciamento, abbiamo lavorato nella direzione giusta e la macchina è migliorata rispetto alle prove libere. Tuttavia, in SQ3 ho avuto parecchio sottosterzo, che ovviamente non ha aiutato a mettere insieme un giro migliore.Ad ogni modo, partire dalla seconda fila può comunque permetterci di ottenere un buon risultato. Speriamo di poter attaccare una delle McLaren davanti, segnare punti e raccogliere dati che ci aiuteranno a prepararci bene per domenica.

Charles Leclerc #16

La nostra prestazione nelle prove libere era stata migliore del previsto, quindi speravamo di ottenere delle posizioni più vantaggiose sulla griglia di partenza, dato che questo weekend è così importante per noi. Purtroppo non ci siamo riusciti e la quarta e la quinta piazza sono state il massimo che siamo riusciti a portare a casa.Vediamo cosa ci riserverà domani. Per ora non siamo nelle posizioni di vertice, ma nella Sprint le cose potrebbero andare diversamente.

Fred Vasseur - Team Principal Scuderia Ferrari HP

La macchina è stata decisamente migliore durante le prove libere di questo pomeriggio, mentre in SQ3 abbiamo sofferto troppo sottosterzo, il che ci ha reso la vita molto difficile. Guardando al lato positivo, possiamo dire che i punti importanti vengono assegnati solo domenica, quindi dobbiamo lavorare per reagire e prepararci al meglio per le qualifiche di domani sera, assicurandoci di avere una macchina competitiva per domenica.Le vetture sono in regime di parc fermé fino al termine della Sprint Race, ma successivamente potremo apportare le opportune modifiche in vista della sessione di qualifica del Gran Premio.Per quanto riguarda il passo, è piuttosto difficile avere un quadro chiaro, poiché nessuno ha effettuato uno stint veramente lungo durante le prove, e non possiamo essere sicuri del livello di graining che ci troveremo ad affrontare. La Sprint Race è in programma un po’ prima nel pomeriggio, quindi la temperatura della pista sarà più alta e questo fenomeno dovrebbe essere più limitato.