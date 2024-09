Charles: “Fiducioso che ritroveremo la giusta competitività”

Charles Leclerc ha staccato completamente la spina nelle due settimane della pausa estiva obbligatoria: “Credo sia la cosa corretta da fare così da essere sicuri di avere le batterie cariche per la seconda parte della stagione. Ora la sola cosa a cui penso è tornare in macchina”.

Fiducia nel futuro. Leclerc, al pari del compagno di squadra Carlos Sainz, ha raccontato dell’analisi completa dei dati condotta dopo le ultime gare dal team: “Credo che ora disponiamo di un quadro completo sullo status della nostra vettura e sono convinto che sappiamo in quale direzione andare. Ci manca qualche decimo ma sono fiducioso che gli upgrade che porteremo sulla SF-24 ci permetteranno di fare il salto di qualità che ci serve. È una Formula 1 che si gioca sui dettagli ed è per questo che conto che potremo recuperare competitività già nel corso di questa stagione”.

Allenamento. A Charles è stato poi chiesto un parere sull’utilità dei simulatori, sia a livello di videogame che quelli in uso nei vari team, per un pilota di Formula 1: “Credo sia uno strumento molto utile per imparare una pista nuova o esercitarsi, anche se non credo sia ciò che può farti trovare l’ultimo decimo in pista perché, per quanto precisi, anche i simulatori professionali che usiamo noi non sono mai come la realtà”.