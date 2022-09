Prove libere 3: Charles e Carlos primo e quarto

Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno ottenuto il primo e il quarto tempo nella terza e ultima sessione di libere del Gran Premio d’Olanda sulla pista di Zandvoort.

37 giri. Sia Charles che Carlos sono entrati in pista con gomme Soft ottenendo rispettivamente 1’12”720 e 1’12”917. Tornati ai box per un nuovo treno di gomme Soft, entrambi si sono migliorati. Sainz ha fermato i cronometri a 1’11”971, mentre Leclerc ottiene 1’11”632. Nel finale i due hanno caricato carburante per simulare la gara. In totale il monegasco ha completato 20 giri, tre in più rispetto al compagno di squadra. La qualifica è in programma oggi alle 15.