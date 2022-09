Race recap: Charles terzo, Carlos ottavo

Cielo coperto, temperature: aria 23, asfalto 33.

Partenza. Al via Charles e Carlos rimangono secondo e terzo dietro a Max Verstappen, anche se lo spagnolo riceve una ruotata da Lewis Hamilton in curva due.

Giro 15. Carlos rientra per passare da gomme Soft a Medium ma la chiamata arriva all’ultimo momento e il pit stop va per le lunghe (12.6) perché la gomma posteriore sinistra è in ritardo. Rientra undicesimo.

Giro 18. Si ferma anche Charles per passare da Soft a Medium. Rientra quarto dietro a Lewis Hamilton e George Russell.

Giro 19. Si ferma Verstappen che torna in pista davanti a Leclerc.

Giro 20. Sainz supera Alex Albon per la sesta posizione.

Giro 27. Hamilton si ferma per montare gomme Hard e fare una sosta sola.

Giro 32. Si ferma anche Russell per fare la stessa strategia.

Giro 35. A metà gara Verstappen guida davanti a Leclerc e a Sergio Perez, poi le due Mercedes.

Giro 40. Perez si ferma per passare da Medium ad Hard. Carlos sale quinto.

Giro 44. Sainz si ferma per montare gomme Hard e riparte nono.

Giro 45. Leclerc fa lo stesso e rientra quarto dietro le Mercedes.

Giro 48. Tsunoda si ferma in pista. Virtual Safety Car. Poca fortuna per Charles perché sia Verstappen che le Mercedes ne approfittano per fare pit stop e così sia Hamilton che Russell rientrano davanti a Charles.

Giro 56. Valtteri Bottas si ferma in pista. Safety Car.

Giro 57. Charles si ferma per gomma Soft.

Giro 58. Anche Carlos fa lo stesso, ma in uscita lo spagnolo deve rallentare perché trova davanti a sé la McLaren di Lando Norris. Hamilton è in testa davanti a Verstappen, Russell, Leclerc, Perez e Sainz.

Giro 61. Al restart Verstappen passa i testa, mentre Sainz passa Perez per il quinto posto.

Giro 64. Russell supera Hamilton e Charles punta al terzo posto.

Giro 66. Charles supera Hamilton ed è terzo.

Giro 69. Arriva la penalizzazione per Carlos: 5 secondi per unsafe release.

Giro 72. Vince Verstappen davanti a Russell e a Charles. Carlos, quinto sul traguardo, viene classificato ottavo.