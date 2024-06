Prove libere 3: Charles primo, Carlos settimo

Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno ottenuto il primo e il settimo tempo nell’ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco.

52 giri. Le Ferrari sono scese in pista dopo la sospensione con bandiera rossa a causa dell’incidente alla seconda chicane delle piscine di Valtteri Bottas. Sia Charles che Carlos hanno montato gomme Soft con le quali hanno ottenuto rispettivamente 1’11”977 e 1’12”279. Montato un nuovo set della stessa mescola, si sono entrambi migliorati: Leclerc ha centrato il tempo di riferimento in 1’11”369 (26 giri all’attivo), Sainz il settimo in 1’11”979 (26).