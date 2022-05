Libere 2: Leclerc e Sainz guidano la classifica

Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno ottenuto i due migliori tempi nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco, continuando il lavoro di valutazione delle gomme con mescola Soft e Hard.

62 giri. Le due F1-75 hanno iniziato il turno con pneumatici Hard con i quali Charles ha stabilito 1’14”255, mentre Carlos ha ottenuto 1’14”451. Dopo una bandiera rossa causata da Daniel Ricciardo, il monegasco e lo spagnolo sono tornati in pista con gomme Soft stabilendo i tempi di riferimento in 1’12”656 e 1’12”700. Nell’ultima parte dell’ora a disposizione entrambi i piloti hanno caricato carburante provando la F1-75 sia con la mescola Soft che con le Hard. In totale Leclerc ha percorso 30 giri, due in meno di Carlos.



Programma. La terza sessione di libere è in programma alle ore 13 CET, in preparazione delle qualifiche delle 16.