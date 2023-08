Prove libere 2: Carlos e Charles secondo e terzo

La Scuderia Ferrari ha ottenuto il secondo e il terzo tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Miami rispettivamente con Carlos Sainz e Charles Leclerc.

46 giri. Sia Charles che Carlos hanno iniziato la sessione con gomme Medium con le quali hanno ottenuto 1’29”497 e 1’30”128, poi migliorato in 1’29”636. I due sono quindi passati a pneumatici Soft con i quali entrambi si sono migliorati. Sainz ha fermato i cronometri a 1’28”832, mentre Leclerc ha staccato 1’29”418. Lo spagnolo è poi sceso a 1’28”315, mentre il monegasco ha ottenuto 1’28”398. Negli ultimi venti minuti della sessione sia Sainz che Leclerc hanno caricato carburante per girare in configurazione gara, lo spagnolo con la mescola Soft, il monegasco con la Medium. E proprio Charles, a otto minuti dal termine, è finito contro le barriere in curva 7 danneggiando la sospensione anteriore destra della sua SF-23 e costringendo la direzione gara a sospendere la sessione con la bandiera rossa. Il turno è ripreso a quattro minuti dlla bandiera a scacchi, nei quali Carlos ha provato le Medium con carico di carburante portando il totale delle tornate completate a 26, contro le 20 di Charles.