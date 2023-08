Prove libere 1: Charles e Carlos terzo e quinto

La Scuderia Ferrari ha ottenuto il terzo e il quinto tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Miami con, rispettivamente, Charles Leclerc e Carlos Sainz.

46 giri. I piloti hanno iniziato la sessione con gomme Hard. Charles ha ottenuto 1’32”478, mentre Carlos ha fermato i cronometri a 1’33”159, rientrando poi ai box, per passare alle gomme Soft. La sessione è però stata neutralizzata con la bandiera rossa a causa dell’incidente di Nico Hulkenberg obbligando entrambe le Ferrari a restare in garage. Il turno è ripreso con 15 minuti di tempo sul cronometro: Leclerc con la nuova mescola ha ottenuto 1’31”072, mentre Carlos ha stabilito il tempo di 1’31”995, poi migliorato in 1’30”993 e 1’30”724. Charles a sua volta si è migliorato scendendo prima a 1’30”802 e poi a 1’30”449. Il monegasco e lo spagnolo hanno completato 23 tornate ciascuno.