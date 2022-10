Non la solita qualifica

La qualifica del Gran Premio di Città del Messico ha visto Carlos Sainz e Charles Leclerc classificarsi quinto e settimo in una sessione combattuta nella quale la F1-75 non ha potuto esprimere appieno il proprio potenziale. La gara domani sarà lunga e molto aperta visto che l'Autódromo Hermanos Rodríguez ha proposto sinora una lotta a sei tra le squadre di vertice.



Gara in rimonta. Questa sera la squadra analizzerà tutti i dati per cercare di recuperare posizioni nei 71 giri della gara di domani. I sorpassi a Città del Messico non sono facili ma nemmeno impossibili e Carlos e Charles non si faranno pregare per andare all’attacco. Si parte alle 14 locali (21 CET), sugli spalti è atteso il pubblico più atteso e festoso del Mondiale.

Carlos Sainz #55

È stata una qualifica non facile. Passare sui cordoli per noi è risultato particolarmente impegnativo su questo circuito, specie nei primi due settori, e così è stato molto complicato mettere insieme il giro perfetto.

Ho provato tutto il possibile per ottenere un risultato migliore senza riuscirci. Tuttavia il weekend non è finito, e noi domani siamo intenzionati a dare battaglia.

Charles Leclerc #16

È stata una qualifica piuttosto difficile. Rispetto ai nostri avversari abbiamo perso tempo nei rettilinei e in generale non ho avuto buone sensazioni in termini di guidabilità.

Ora dobbiamo analizzare le ragioni di questa prestazione, così da poter migliorare e lottare con i nostri rivali domani.

Laurent Mekies, Racing Director

È stata una qualifica combattuta. In questa stagione ci siamo abituati a lottare per le primissime posizioni ma oggi ci siamo dovuti accontentare del quinto e del settimo posto.

È corretto dire che non siamo completamente soddisfatti del comportamento delle nostre vetture su questa pista e che forse ci sono ancora alcuni dettagli da mettere a punto per avere il livello di competitività che vogliamo.

Detto questo, il potenziale c’è. I distacchi sono relativamente ridotti, in Q2 sembrava che potessimo lottare per le prime posizioni e invece ci ritroveremo a prendere il via alle spalle dei nostri avversari.

La gara sarà lunga, abbiamo visto molte vetture faticare più del previsto, e potrebbero esserci tante sorprese, di cui magari potremo approfittare per portare a casa un buon bottino di punti.

Questa sera ci concentreremo su come poter estrarre un po’ più di prestazione dal nostro pacchetto e faremo il massimo per essere in lotta domani.