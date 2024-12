Prove libere 1: Charles e Carlos quarto e sesto

Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno ottenuto il quarto e il sesto tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Las Vegas che è stata caratterizzata dal bassissimo livello di grip dell’asfalto, sporchissimo dopo che le strade sono rimaste aperte al traffico fino a poche ore dall’inizio dell’attività di pista.

53 giri. Con l’aria a 14 gradi e la pista a 16 in diminuzione, Charles e Carlos hanno iniziato il turno con gomme Medium con le quali hanno ottenuto rispettivamente 1’37”642 e 1’37”821 sfruttando la rapida evoluzione del tracciato. I due poi sono passati a pneumatici Soft con le quali entrambi si sono migliorati: Leclerc è sceso a 1’36”007, Sainz a 1’36”218. Nel finale sulle due Ferrari è stato caricato carburante per girare in configurazione gara con le gomme Medium di inizio turno completando un totale di 53 giri, 27 per Charles e 26 per Carlos.