La prima sessione di prove libere del Gran Premio di Las Vegas è durata appena nove minuti prima che venisse definitivamente cancellata a causa di un tombino che si è scoperchiato al passaggio della Ferrari di Carlos Sainz che è stato costretto a lasciare la sua SF-23 lungo la pista. Al momento della sospensione il più veloce in pista era Charles in 1’40”909, mentre Carlos aveva ottenuto 1’45”824. Entrambi hanno fatto in tempo a completare quattro giri.