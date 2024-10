Carlos: “Monza è sempre unica”

Carlos Sainz è stato tra i piloti più richiesti nel giovedì di Monza, essendo lo spagnolo atteso a un ultimo Gran Premio d’Italia da protagonista con la Scuderia Ferrari HP. Il poleman del 2023 ha parlato delle emozioni, uniche, che si vivono solo su questa pista: “Di sicuro per noi piloti Ferrari questo è il weekend più impegnativo dell’anno, ma non puoi non lasciarti trascinare dalla passione e dal tifo che i nostri sostenitori ci assicurano sempre quando veniamo a correre qui. Ci riposeremo lunedì, per ora ce la godiamo”.

Ricordi e prospettive. Prima di parlare del Gran Premio che inizia domani con le prime prove libere, a Sainz è stato chiesto quale è il momento che ricorda con più affetto della sua avventura in Ferrari fin qui: “Di sicuro il mio primo test, in pieno inverno a Fiorano. C’era anche mio padre ad assistere e non posso dimenticare che quando sono uscito dal box sulla macchina rossa aveva le lacrime agli occhi”. Poi però il focus è tornato sul presente: “Sarà importante verificare domani in pista come si comporteranno gli upgrade che abbiamo portato. Se tutto andrà come speriamo, dovremmo essere in grado di fare un buon passo avanti e di avere più armi per provare a contendere la vittoria ai nostri avversari”. Anche il nuovo asfalto e i cordoli modificati saranno da provare: “Certamente pure questi sono fattori da verificare, ma quello che ci sta più a cuore è testare la vettura con gli aggiornamenti”.