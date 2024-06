Verso una gara aperta

Qualifica non adatta ai deboli di cuore quella andata in scena sul circuito di Silverstone, teatro del Gran Premio di Gran Bretagna che scatterà domani alle ore 15 locali (16 CET). In una sessione con condizioni della pista in continua evoluzione, che hanno costretto i piloti a girare quasi senza sosta, Charles Leclerc ha ottenuto il quarto tempo precedendo il compagno Carlos Sainz di appena 12 millesimi.



Dal Q1 al Q3. Il Q1 è iniziato sotto un cielo minaccioso e con un circuito che presentava chiazze di bagnato ancora evidenti dopo gli acquazzoni del mattino. Qualche goccia di pioggia ha condizionato la prima fase, ma alla fine si è girato praticamente sempre con gomme Soft. Charles e Carlos sono stati bravi a dribblare le insidie e a raggiungere il Q3 anche se, al pari di tutti gli altri piloti ad eccezione di Max Verstappen, per la sessione decisiva hanno potuto disporre di un unico set di gomme Soft nuove, decidendo quindi di effettuare il primo tentativo con un treno di pneumatici usati. Nell’unico assalto al tempo con gomme fresche Leclerc ha fermato i cronometri a 1’27”136, di un soffio davanti a Sainz. I due si schiereranno dunque in quarta e quinta posizione alle spalle di Max Verstappen e delle due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri.



Incognite. Diverse sono le incognite in vista della gara di domani: per preparare i 52 giri del Gran Premio la squadra si potrà basare solamente sui long run di Carlos, visto il problema che ha costretto ai box Charles venerdì nella seconda sessione di libere. Dietro Verstappen ci si aspetta una gara aperta, con molti punti in palio.

Charles Leclerc #16

Qualifica piuttosto positiva, considerato che ho faticato un po’ nelle ultime gare con le gomme slick in condizioni di pista difficili. In macchina oggi mi sono sentito a mio agio, segno che il lavoro fatto ha dato i suoi frutti. Non sono riuscito a mettere insieme il giro perfetto in Q3 perché ho perso grip in curva 15 e questo ha fatto sì che una posizione in prima fila non fosse possibile.

Sono contento di rivedere una McLaren così veloce e in gara mi aspetto una bella battaglia tra tutti noi che siamo così vicini. Per quanto mi riguarda non abbiamo dati sul mio passo gara dal momento che ho perso per intero la seconda sessione di libere, ma fin qui abbiamo massimizzato tutto il tempo pista a nostra disposizione e partiamo da una buona posizione. Tutto è possibile domani.

Carlos Sainz #55

Un sabato niente male che ci ha offerto una qualifica molto impegnativa: il gruppo era molto serrato e le condizioni della pista cambiavano in continuazione, quindi essere costante per tutta la sessione non è stato affatto scontato.

Domani ci aspettiamo una bella battaglia con tante macchine ravvicinate: sarà una gara intensa e daremo tutto per portare a casa un buon risultato.

Frédéric Vasseur, Team Principal

Tutte le tre fasi della qualifica sono state molto interessanti sia per la gente sugli spalti che per gli spettatori a casa: è stato un bello spot per la Formula 1. Per quanto ci riguarda non siamo del tutto soddisfatti: siamo davanti ai nostri diretti rivali ma c’era il potenziale per un risultato migliore quanto meno con Charles, se non avesse commesso un piccolo errore in curva 15 che ne ha condizionato il tempo sul giro in Q3.

Quello che conta è che non siamo lontani dagli altri: stiamo ancora lavorando per essere più costanti in termini di degrado gomme e abbiamo visto che nelle ultime due gare – su due piste molto differenti tra loro – siamo riusciti ad essere competitivi. Certo, Silverstone è un circuito ancora più impegnativo proprio sotto questo aspetto che pareva poco adatto a noi ma fin qui siamo sembrati abbastanza in forma e cercheremo di rimontare posizioni anche domani.

Rimangono incognite anche sul meteo che qui cambia ogni ora e la corsa ne dura quasi due… Siamo motivati, vogliamo fare bene.