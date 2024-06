Prove libere 2: Charles terzo, Carlos settimo

Nella seconda sessione di libere del Gran Premio del Giappone, Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno ottenuto il terzo e il settimo tempo, ma si è trattato di riscontri non significativi. A condizionare l’ora del pomeriggio è stata la pioggia, caduta intermittentemente per tutto il turno rendendo il tracciato troppo poco bagnato per montare le Intermedie ma troppo umido per le coperture slick.

7 giri. I due piloti Ferrari, al pari degli altri, hanno atteso che l’asfalto fosse quasi asciutto negli ultimi due minuti per andare in pista, soprattutto per provare la partenza dalla griglia con gomme Soft. Charles (4 giri) ha fatto segnare il terzo tempo in 1’38”760, a quattro secondi da Oscar Piastri, unico a stare in pista più degli altri con mescola Soft. Carlos ha invece fermato i cronometri a 1’52”579 senza di fatto mai spingere ma per andare a provare la partenza dalla griglia percorrendo tre giri.