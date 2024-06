Prove libere 1: Carlos e Charles terzo e sesto

Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno ottenuto il terzo e il sesto tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone sulla pista di Suzuka.

38 giri. Carlos e Charles hanno iniziato a girare con gomme Hard con le quali hanno ottenuto lo stesso tempo al millesimo in 1’31”913. La sessione poi è stata sospesa per 12 minuti a causa dell’uscita di pista di Logan Sargeant. Alla ripresa i due ferraristi sono tornati in pista con gomme Soft con le quali hanno ottenuto i migliori tempi: 1’30”269 per Carlos, 1’30”558 per Charles. Nel finale su entrambe le SF-24 è stato caricato carburante per girare in configurazione gara, lo spagnolo con gomme Soft, il monegasco con le Hard. Sainz ha completato 20 giri, Charles 18.