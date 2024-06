Carlos: “Suzuka la mia pista preferita”

Carlos Sainz è arrivato in Giappone sull’onda dell’entusiasmo per la vittoria in Australia e ha incontrato i giornalisti nella conferenza stampa FIA di inizio evento: “Dopo il successo di Melbourne ho passato qualche giorno di relax, ma la soddisfazione migliore è stata avere la possibilità di rimettermi a lavorare sul piano fisico visto che la ferita dovuta all’operazione all’appendice non mi da più grossi problemi”.

Un tracciato unico. Lo spagnolo si è detto molto felice di gareggiare a Suzuka: “Direi che è la mia pista preferita di tutto il calendario. Si tratta di un circuito completo, che chiede il massimo tanto alla vettura che al pilota – ha raccontato –. Personalmente io trovo che le piste sulle quali se esci fuori dalle righe bianche perdi tempo siano le migliori. Qui è esattamente così e ogni errore viene pagato caro, visto che le barriere qui sono molto vicine. La prima serie di esse è meravigliosa, ma onestamente non c’è una curva che non mi piaccia. È una tracciato per piloti veri, e non vedo l’ora di salire in macchina per affrontarla”.