Charles: “La vittoria un grande tonico per tutta la squadra”

Charles Leclerc ha incontrato i giornalisti nella conferenza stampa FIA raccontando come è cambiata l’atmosfera nel team dopo la vittoria di Singapore: “Credo sia stato un tonico per tutta la squadra. Abbiamo lavorato tanto in questi mesi, imparando sempre meglio come gestire la nostra monoposto, che come sappiamo è piuttosto complessa nella messa a punto”, ha detto il monegasco.

Risultato di squadra. Leclerc ha parlato anche del ruolo che ha dovuto svolgere a Marina Bay: “Come sappiamo per prima cosa viene sempre l’interesse della Ferrari, ed è stato dunque chiaro fin da dopo la qualifica che avrei dovuto mettermi a disposizione e supportare Carlos. Il fatto di essere riusciti a conquistare questa vittoria mi motiva e mi spinge ancora di più a far bene, perché voglio salire sul gradino più alto del podio quanto prima anche io”.

Competitività. Difficile fare previsioni su quanto sarà possibile portare a casa questo fine settimana: “Dopo le libere avremo probabilmente un quadro più chiaro – ha detto Charles – perché a Singapore noi siamo andati bene ma c’è stata anche una controprestazione di chi sta dominando la stagione, mentre i soliti avversari si sono confermati come al solito molto vicini. Il nostro approccio al weekend non cambierà: lavoreremo anche sui dettagli con l’obiettivo rimane conquistare il massimo di punti possibile”.