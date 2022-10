Ritorno a Suzuka

Gran Premio del Giappone: numeri e curiosità

17. La posizione più arretrata sulla griglia di partenza dalla quale si è vinto il Gran Premio del Giappone: a riuscirci è stato nel 2005 Kimi Räikkönen su McLaren a Suzuka. La gara del finlandese è anche la migliore rimonta che sia mai valsa un posto sul podio.



23. Le persone in media per ogni distributore automatico di alimenti (prevalentemente bevande). Sul territorio nazionale ce ne sono oltre 5 milioni. Sono attivi 24 ore su 24, sempre illuminati e con prezzi competitivi.



24. Il numero medio di sorpassi nel Gran Premio del Giappone. La gara è stata spesso spettacolare con tantissimi cambi di posizione, come i 65 del 1988. Ben 14 li mise a segno Ayrton Senna, che scattò malissimo dalla pole position ma vinse la gara con una straordinaria rimonta. Ci sono anche state edizioni più monotone, come quelle vinte dalla Ferrari di Michael Schumacher nel 2001 (con un solo sorpasso) e nel 2000 (con tre), quando il tedesco vinse il suo primo titolo mondiale piloti con la Scuderia.



2500. Le persone che con approssimazione attraversano contemporaneamente l’incrocio più famoso al mondo, quello di Shibuya a Tokyo, nell’ora di punta. Il tempo di attraversamento concesso ai pedoni è di 55 secondi.



6582. Il numero di isole che formano in Giappone, circa 260 delle quali disabitate, il che rende il Paese asiatico il più grande tra quelli composti da isole nell’Estremo Oriente e il quarto più grande al mondo. Le isole più grandi sono Hokkaido, Honshu, Shikoku, and Kyushu.

Così in Ferrari 75 anni fa

La Ferrari è ancora scossa dal brutto incidente di Modena: nella gara di casa della squadra di Maranello una manovra pericolosa di Franco Cortese con la 159 S ha portato la Delage di Giovanni Bracco a travolgere il pubblico a bordo strada causando diverse vittime. Per questo solo all'ultimo momento si decide di partecipare al Gran Premio di Torino dove viene schierata una 159 S affidata a Raymond Sommer, già pilota della Scuderia prima dello scoppio della guerra. Gli avversari della Ferrari sono molti, in primis i costruttori francesi come Delage, Delahaye e Talbot, con motori che vanno dai 3.600cc ai 4.500cc. La Ferrari dispone di un propulsore due litri Tipo 159 S Competizione e si presenta alle prove staccando solo il settimo tempo. La vettura però viene messa a punto a dovere e i risultati non tardano ad arrivare. Il giorno della gara le Maserati finiscono fuori combattimento dopo appena dieci giri e dopo 30 Sommer ha doppiato tutti gli avversari, avviandosi verso una vittoria certa. La gara dura quattro ore e mezzo e il francese fa emozionare Enzo Ferrari tagliando per primo il traguardo davanti alla Delahaye di Eugene Chaboud e alla Talbot di Charles Pozzi, in seguito importatore ufficiale Ferrari in Francia. Sommer, detto “il Cinghiale delle Ardenne” per la grinta al volante e il carattere spigoloso, è talmente entusiasta delle qualità tecniche della sua Ferrari che dopo la vittoria di Torino viene a Maranello e acquista una vettura stradale tutta per sé.