BIO

Fumettista, classe 1988. Fra i suoi lavori più conosciuti ci sono Doctor Who, Assassin's Creed (entrambi per Titan Comics), Stranger Things (Dark Horse Comics), Mighty Morphin Power Rangers (Boom!Studios) e Apex Legends (Respawn Entertainment). Ha lavorato anche come Character Designer e illustrato giochi da tavolo. Grande Tifoso fin dall'infanzia.